“Purtroppo stamattina ci siamo svegliati con la brutta notizia relativa a Juary, che ci ricorda gli anni stupendi del calcio e i momento bruttissimi vissuti col terremoto. È un grande dispiacere e oggi è una giornata davvero triste”. Il presidente dell’Avellino Angelo D’Agostino ha ricordato pubblicamente il brasiliano Juary, scomparso oggi, nel corso dell’inaugurazione del nuovo stadio a Fiorino: “Proveremo a omaggiarlo in ogni modo e vedremo con la Lega B come fare, per noi oggi è come se fosse morto Maradona. - si legge su Tuttoavellino.it - Era un ragazzo con qualità straordinarie, per questa terra ha dato tanto e noi lo onoreremo come merita. Penso che gli dedicheremo un settore del nuovo stadio quando si farà”.

D’Angelo sul nuovo stadio

Il numero uno irpino parla poi nuovamente del tema stadio: “L’avvocato e i nostri tecnici ci stanno lavorando e la prossima settimana daremo tutte le risposte al Sindaco e al Comune, anche se molte di queste erano già contemplate in quella che è la norma della legge stadi, ma noi cercheremo di fare chiarezza al 100% su quelle che sono le loro richieste. - prosegue D’Agostino - Noi abbiamo consegnato quello che dovevamo, nella conferenza stampa fatta, per far capire che un progetto c'è, in modo che tutti sanno che noi non parliamo tanto per. Siamo pronti ad andare incontro al Comune, a parlarne, senza forzare alcun tipo di normativa".

Classifica fa piacere, ma la Serie B è piena di insidie

Infine D’Agostino si sofferma sulla buona classifica della squadra: “Non diciamo nulla, ma ovviamente fa piacere guardarla, il campionato di Serie B è però pieno di insidie e ora ci attenderà una trasferta importantissima. Non bisogna montarsi la testa e camminare con umiltà. Poi sappiamo che abbiamo le qualità per far bene, ma per ora voliamo bassi".