Alvini: "In B non ci sono giocatori bravi? Bugia assurda. Noi italiani non dobbiamo invidiare nessuno"

"Ho avuto la fortuna di essere stato scelto dal presidente Stirpe, uno che ha visioni straordinarie, e dal ds Castagnini: li ringrazio, è un orgoglio per me". Al Messaggero, Massimiliano Alvini spiega così il successo suo e del Frosinone, rivelazione della Serie A dopo 11 giornate: "A loro poi si è aggiunto il fondo americano Clara Vista. È un piacere essere qui e farò il massimo per regalare soddisfazioni che queste persone meritano. Poi abbiamo lavorato sul campo, i giocatori sono bravi, seguono le nostre idee di gioco. Siamo davvero la sorpresa del campionato, insieme alla Lazio che ha fatto cose eccezionali: dopo di loro ci siamo noi, senza dubbio. Ma siamo solo all'inizio. Ora dobbiamo confermarci e arrivare il prima possibile alla salvezza, nostro vero e unico obiettivo. Sognare ad altre cose porterebbe solo danni enormi. Con la salvezza il club potrebbe consolidarsi e programmare un futuro migliore".

Siete sesti perché giocate a calcio, giocate bene e bello.

"Sì, cerchiamo di fare la partita, seguendo un'idea di gioco. È tutto riassunto da una parola: determinare. Non vogliamo aspettare ma fare la partita, o almeno provarci. Vogliamo avere coraggio e fare bene a livello tecnico".

I suoi giocatori sono in massima parte giovani e italiani: è un'indicazione per rilanciare il nostro calcio?

"È la nostra visione, insieme a Stirpe e a Castagnini, e al dg D'Oronzo. Il Frosinone deve essere giovane e italiano. Poi certo, il fondo Clara Vista ha portato risorse e acquisti dall'estero, ma l'idea di base rimane. E noi italiani siamo bravi, non denigriamoci da soli: i nostri giocatori non hanno nulla da invidiare a quelli di altri paesi, non sono certo scarsi come si vuole far credere".

Quasi tutti vengono dalla Serie B: è un torneo sottovalutato secondo lei?

"Quando sento dire che in B non ci sono giocatori da Serie A penso sia una bugia assurda: la B è importantissima, per me è il campionato più bello e più difficile, e ci sono tanti italiani giovani e forti".