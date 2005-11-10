Alvini: "In B non ci sono giocatori bravi? Bugia assurda. Noi italiani non dobbiamo invidiare nessuno"
Simone Lorini
"Ho avuto la fortuna di essere stato scelto dal presidente Stirpe, uno che ha visioni straordinarie, e dal ds Castagnini: li ringrazio, è un orgoglio per me". Al Messaggero, Massimiliano Alvini spiega così il successo suo e del Frosinone, rivelazione della Serie A dopo 11 giornate: "A loro poi si è aggiunto il fondo americano Clara Vista. È un piacere essere qui e farò il massimo per regalare soddisfazioni che queste persone meritano. Poi abbiamo lavorato sul campo, i giocatori sono bravi, seguono le nostre idee di gioco. Siamo davvero la sorpresa del campionato, insieme alla Lazio che ha fatto cose eccezionali: dopo di loro ci siamo noi, senza dubbio. Ma siamo solo all'inizio. Ora dobbiamo confermarci e arrivare il prima possibile alla salvezza, nostro vero e unico obiettivo. Sognare ad altre cose porterebbe solo danni enormi. Con la salvezza il club potrebbe consolidarsi e programmare un futuro migliore".
Siete sesti perché giocate a calcio, giocate bene e bello.
"Sì, cerchiamo di fare la partita, seguendo un'idea di gioco. È tutto riassunto da una parola: determinare. Non vogliamo aspettare ma fare la partita, o almeno provarci. Vogliamo avere coraggio e fare bene a livello tecnico".
I suoi giocatori sono in massima parte giovani e italiani: è un'indicazione per rilanciare il nostro calcio?
"È la nostra visione, insieme a Stirpe e a Castagnini, e al dg D'Oronzo. Il Frosinone deve essere giovane e italiano. Poi certo, il fondo Clara Vista ha portato risorse e acquisti dall'estero, ma l'idea di base rimane. E noi italiani siamo bravi, non denigriamoci da soli: i nostri giocatori non hanno nulla da invidiare a quelli di altri paesi, non sono certo scarsi come si vuole far credere".
Quasi tutti vengono dalla Serie B: è un torneo sottovalutato secondo lei?
"Quando sento dire che in B non ci sono giocatori da Serie A penso sia una bugia assurda: la B è importantissima, per me è il campionato più bello e più difficile, e ci sono tanti italiani giovani e forti".