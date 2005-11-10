Frosinone, Alvini 'smonta' il caso Calò: "Mancini fa bene a puntare sui giovani. Poi parlerà il campo"
Simone Lorini
Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, parla al Messaggero della discussa mancata convocazione di Calò in Nazionale dopo 11 giornate superlative con la maglia dei ciociari: "Mancini e Calò hanno dato la giusta dimensione alla cosa. Il ct dice che ora vuole puntare sui giovani e fa bene, condivido. Poi se fra un anno o due, quando ci saranno le competizioni ufficiali, Calò avrà confermato il suo livello, allora sarà giusto che venga chiamato. Ora parlerà il campo, come sempre. Calò è un regista molto intelligente: un giocatore pensante coi piedi buoni è fondamentale sempre per i successi. Penso al Pirlo del 2006 o a Jorginho nel 2021".
Lei allenò in A la Cremonese per pochi mesi nel 2022, ora è tornato e la Serie A è cambiata.
"Si attacca e si segna di più perché il calcio cambia, evolve sempre. L'identità prevalente ora è fare la partita anziché aspettare, è tutto più verticale, più dinamico, ci sono più duelli uno contro uno, e quando perdi il duello si aprono spazi più ampi. Prima era un calcio più ermetico, da fortezza".
Come modello avete tutti il pirotecnico 5-4 di Psg-Bayern nell'ultima semifinale di Champions?
"Per qualcuno è un modello errato per i troppi gol, ma poi al ritorno finì 1-1... Comunque ora l'evoluzione va in quella direzione. Poi ognuno gioca come crede che sia giusto, l'importante è avere idee chiare e saperle trasmettere alla squadra".