Jashari entra e fa subito centro. Il Milan torna avanti di due gol a inizio ripresa
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Michele Pavese
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Oggi alle 19:10Serie A
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22.11.2026 19:10Serie A
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Il Milan inizia fortissimo la ripresa e trova subito il gol del 3-1. Entrato in campo al posto di Bartesaghi, Jashari segna praticamente al primo pallone toccato. Grande tocco in profondità di Rabiot per il centrocampista belga, che entra in area e scarica un sinistro potentissimo, bucando Palmisani sotto la traversa.
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