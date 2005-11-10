L'impatto di Nick Woltemade nel match di oggi contro il Venezia è stato perfetto e la Juventus ne ha beneficiato. A parlare di lui in conferenza stampa è stato il tecnico Luciano Spalletti, che ha descritto le sue qualità: "È un calciatore che lì (punta, ndr) ci può giocare. È tecnico, è uno che non strappa però. Qualche palla addosso la prende però non è uno fisico che regge botta col centrale. Ha bisogno di giocare lì e scegliersi la posizione. È bravo nel dialogo con i compagni. Sul gol l’azione è stata fatta in maniera corretta: avevo chiesto a McKennie di riempire l’area quando la palla era sugli esterni. Quando siamo stati costretti a relegarlo largo da quinto a destra non siamo riusciti a fare la nostra partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto: siamo andati a pressare, gli siamo andati addosso, abbiamo verticalizzato senza aspettare che facessero blocco squadra basso. Sul gol di Woltemade, Zhegrova fa il numero a destra e mette dentro il pallone, McKennie fa il movimento e mette dentro, ma poco più in là c’è Kolo Muani".

Secondo lei a chi assomiglia Koopmeiners?

"Non frega niente a nessuno a chi assomiglia… Frega che sia ridiventato Koopmeiners. Non ha uno strappo dentro la partita, ma ha questa qualità di andare sempre a una velocità sostenuta. Determina con il piede e con le scelte, lui se in condizione ce le ha queste cose. Siamo contenti di averlo messo nelle condizioni di poter rifar vedere che grande calciatore è".

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