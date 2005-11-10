Omari Hutchinson, esterno d'attacco del Milan, ha parlato ai media presenti a margine di un evento con i tifosi. Di seguito le sue parole raccolte da TMW: “Credo di star facendo molto bene. Il mister è contento, ma penso che ci sia ancora tantissimo da fare. Sto trovando i miei minuti. Voglio continuare a spingere per guadagnarmi un posto da titolare fisso, ma credo che tutti stiano facendo bene. Da adesso in poi, per quanto riguarda le partite, dobbiamo iniziare a vincere di più e a chiudere i match senza rischi”.

Qual è il suo ruolo preferito?

"Personalmente mi piace giocare ovunque, ma preferibilmente sulla fascia destra; poi, ovunque mi metta l'allenatore, cerco di adattarmi, fare il mio lavoro e rendere al massimo, seguendo le sue indicazioni tattiche. Lui sa cosa posso fare con la palla. Mi dice semplicemente di creare e dare il massimo”.

Come mai questi up and down tra Europa e campionato?

"È difficile perché ci sono state partite in cui stavamo giocando bene e poi ci siamo complicati la vita con errori ingenui, ma credo che da ora in poi dobbiamo continuare a spingere anche in Europa League. Abbiamo la rosa per farlo, quindi sì, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Ogni partita che giochiamo dobbiamo vincerla per restare in alto”.

Cosa l'ha colpita di questi primi mesi al Milan?

"Quello che mi ha colpito di più è la passione di tutti per questo club. Quando vai negli stadi vedi chiunque, i tifosi sono sempre lì a sostenerti, sia come club che come singoli tifosi. È davvero incredibile da vedere, perché non avevo mai vissuto un'esperienza del genere prima d'ora”.

Credete nello Scudetto?

"Certo, perché abbiamo i giocatori, abbiamo una buona rosa, e anche se ci manca ancora qualche dettaglio in certi momenti, credo che stiamo costruendo proprio su questo. Penso che gli allenatori e lo staff tecnico ci stiano guidando benissimo. Una volta che i meccanismi scatteranno alla perfezione, faremo grandi cose”.

Vorrebbe restare al Milan?

"Spero proprio di sì. È il mio sogno. Voglio fare bene in questa stagione e sperare di guadagnarmi un contratto qui. Mi ci vedo a giocare qui per un po' di tempo”.

Che effetto fa giocare a San Siro?

"È pazzesco. Vedi tutti i tifosi, anche quelli in trasferta. Ti dà una carica pazzesca. Vuoi giocare bene per i tifosi, vuoi creare momenti speciali e festeggiare davanti a tutti”.

È più difficile la Serie A rispetto alla Premier?

"Credo che finora sia stata dura perché, quando le squadre affrontano il Milan, danno il massimo, vogliono mostrare le loro qualità al massimo. E ovviamente ogni partita è difficile. Direi che a livello tattico la Serie A è molto più difensiva, mentre in Premier League forse trovi un po' più di spazio, anche se ovviamente la qualità complessiva è leggermente più alta. Ma la Serie A è stata davvero molto dura per me finora. Sento che non c'è un divario così enorme tra i campionati: credo che i valori siano piuttosto vicini e che la qualità sia buona”.

Con chi si trova meglio tra i tuoi compagni?

"Penso di aver legato con tutti. Tutti mi hanno accolto benissimo, sono stati tutti davvero fantastici. Cerco solo di concentrarmi sul rimanere qui, sul fare di più per questo club, e tutto ciò che accadrà dopo sarà davvero nelle mani di Dio. Voglio solo fare grandi prestazioni per il Milan”.