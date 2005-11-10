Camarda sulla strada di Pio Esposito: la Serie B con D'Angelo per il salto di qualità

Finora la gestione di Francesco Camarda da parte del Milan non è stata certamente delle migliori. Se l’idea di mandarlo a farsi le ossa con la seconda squadra in Serie C poteva essere quella giusta, la realizzazione è stata pessima con il giovane attaccante che si è diviso fra Milan Futuro e prima squadra, dove spesso è stato relegato in panchina, che gli ha fatto perdere praticamente tutto un anno in cui avrebbe potuto farsi le ossa in un campionato complicato e pieno di giocatori esperti come quello di terza serie. Anche il prestito al Lecce nella passata stagione non si è rivelata un’idea vincente, mentre quest’anno il classe 2008 è stato fortemente trattenuto dal neo tecnico Ruben Amorim che però finora lo ha utilizzato con il contagocce (36’ in Serie A, 83’ in Europa League) tanto che per gennaio già si pensa a un nuovo prestito. E questa volta la scelta non può essere quella sbagliata.

Effetto D’Angelo anche per Camarda?

L’ipotesi che sta prendendo sempre più piede è quella di un trasferimento alla Sampdoria in Serie B, campionato dove potrebbe trovare più spazio e crescere in un contesto comunque competitivo e in una piazza dove le pressioni, così come il calore della gente, non manca. Se da un lato la situazione del club ligure non è delle migliori, con problemi che si trascinano da diversi anni ormai e un rendimento sempre molto al di sotto delle attese, dall’altra parte la presenza di Luca D’Angelo, subentrato a Corradi in corso d’opera, stuzzica la fantasia del Milan che spera che tecnico possa fare con Camarda quanto fatto con un altro giovane che sta vivendo una parabola ascendente come Francesco Pio Esposito, titolare sia nell’Inter sia nella Nazionale azzurra. Un attaccante che sotto la guida del tecnico pescarese allo Spezia ha mostrato tutto il suo potenziale facendo un salto di qualità importante.

Come è andato Esposito con D’Angelo

Ci è voluto un anno buono a D’Angelo per far esplodere Esposito nella piazza ligure: nella prima stagione infatti, quella del grande salto dalla Primavera alla Serie B, il giocatore pur mostrando ottime qualità aveva trovato la via del gol solo in tre occasioni (su 38 presenze) restando a digiuno dalla decima giornata all’ultima pur giocando molto spesso da titolare al centro dell’attacco. D’Angelo allora difese il giovane talento e chiese alla società di trattenerlo sicuro che avrebbe sfondato. Il resto è storia nota: 17 gol in 35 presenze l’anno successivo, più altre due in quattro gare dei play off e la nota amara della mancata promozione prima del salto all’Inter.

Il Milan spera che il ‘tocco magico’ del tecnico ligure, che in blucerchiato ha già lanciato da titolari i 2008 Krastev e Mezzotero, possa funzionare anche con Camarda.