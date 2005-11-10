Serie B, le gare del sabato: vittorie per Cremonese e Sampdoria, frena il Modena

Si chiude il sabato della decima giornata di Serie B, caratterizzato da due vittorie casalinghe e tre pareggi. A sorridere sono Cremonese e Sampdoria, mentre Modena, Südtirol e Catanzaro devono accontentarsi di un punto. La Cremonese supera 2-0 il Benevento grazie alle reti di Berti al 44' e Nasti all'87', conquistando una vittoria importante per risalire la classifica. Successo anche per la Sampdoria, che batte 2-0 la Virtus Entella nel derby ligure. A decidere la sfida di Marassi sono l'autorete di Tiritiello al 23' e il primo gol in Serie B del giovane Mezzotero al 42'.

Il Modena non va oltre l'1-1 contro il Mantova. I padroni di casa passano in vantaggio al 52' con Belotti, ma vengono raggiunti all'85' da Spinacce. Finisce 1-1 anche Südtirol-Cesena, con Rispoli che sblocca il risultato al 23' e Shpendi che ristabilisce la parità al 65'. Stesso punteggio tra Catanzaro e Padova. I calabresi dominano a lungo e passano con Dorval al 27', ma nella ripresa Varas trova il pareggio al 66', negando ai giallorossi una vittoria preziosa in chiave salvezza.

Programma del turno

Di seguito il programma del turno:

SERIE B - 10ª GIORNATA

Sabato 31 ottobre

Cremonese-Benevento 2-0

44' Berti (C), 87' Nasti (C)

Modena-Mantova 1-1

52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)

Südtirol-Cesena 1-1

23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)

Catanzaro-Padova 1-1

27’ Dorval (C), 66’ Varas (P)

Sampdoria-Virtus Entella 2-0

23’ ait. Tiritiello, 42’ Mezzotero

Domenica 1 novembre

Ore 15.00 - Arezzo-Ascoli

Ore 15.00 - Avellino-Pisa

Ore 15.00 - Empoli-Juve Stabia

Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese

Ore 19.30 - Palermo-Vicenza

La classifica: Palermo 23, Modena* 20, Ascoli 18, Mantova* 18, Pisa 15, Benevento* 15, Padova* 14, Südtirol* 14, Verona 12, Avellino 12, Cremonese* 12, Cesena* 12, Entella 10*, Carrarese 10, Arezzo 10, L.R. Vicenza 9, Juve Stabia 8, Sampdoria 8*, Empoli 7, Catanzaro* 6.

* = Una gara in più.