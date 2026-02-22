Milan, Landucci: "Non siamo contenti, la palla non voleva entrare. Obiettivo Champions"

Marco Landucci, vice allenatore del Milan che sedeva in panchina nello 0-1 contro il Parma al posto dello squalificato Massimiliano Allegri, ha parlato dopo la partita a Sky Sport: "Non siamo contenti. Il Parma ha fatto un'ottima partita come ci aspettavamo, la palla non voleva entrare. Martedì riprendiamo, chiaramente siamo amareggiati, con entusiasmo. E pensiamo a Cremona".

Cosa avete detto ai giocatori?

"La squadra era dispiaciuta, abbiamo provato a rincuorarli. Non dobbiamo pensare agli altri, ma al nostro percorso e a fare più punti possibili. L'obiettivo più importante è arrivare in Champions".

Possibile pensare a un'interpretazione diversa da parte del Milan nei primi tempi?

"L'impressione è rispettabilissima, ma avendo questo tipo di atteggiamento abbiamo fatto tanti punti. Nel secondo tempo abbiamo cambiato, se poi non segni e non fai risultato sembra tutto sbagliato. Ma l'atteggiamento era giusto. E il Parma è stato molto bravo, ha lottato con grinta su ogni pallone. Siamo stati anche sfortunati, ma è il calcio".

Come mai gli andamenti sono così oscillanti?

"Il campionato italiano è difficile, equilibrato, ogni partita ha le sue insidie. Credo sia il campionato più difficile al mondo, stasera abbiamo cercato di dare il massimo ma non ci siamo riusciti. E poi cambia Gabbia nel riscaldamento, poi Loftus-Cheek: serata un po' particolare".