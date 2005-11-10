Il piccolo infortunio che gli ha fatto saltare la convocazione, e probabilmente l’esordio, con la nazionale maggiore dell’Azerbaigian, paese già rappresentato a livello di Under 21, può essere un assist da non sbagliare per la FIGC che rischiava di perdere un talento fra i più brillanti di questo scorcio di Serie B. Parliamo ovviamente di Lorenzo Mezzotero, attaccante della Sampdoria esploso letteralmente sotto la guida di Luca D’Angelo.

L’esplosione di Mezzotero e l’attenzione degli azzurri

Dopo aver esordito a inizio stagione, due spezzoni contro Juve Stabia e Palermo, il classe 2008 era stato rispedito in Primavera (dove ha segnato otto gol in cinque gare) venendo poi riportato in prima squadra da D’Angelo che, memore di quanto fatto con Pio Esposito allo Spezia, ha deciso di lanciarlo in prima squadra da titolare trovando la pronta risposta del ragazzo che, pur agendo da esterno e non punta centrale, ha messo a segno quattro gol in altrettante gare con la doppietta ieri a Padova. Un rendimento che sta accendendo i riflettori su di lui tanto che, nelle scorse settimane, si è parlato di un possibile interesse da parte del ct Roberto Mancini in ottica Nazionale, probabilmente su suggerimento dell’ex compagno e collaboratore tecnico Attilio Lombardo.

La scelta di Mezzotero

L’attaccante non ha ancora esordito con la maglia dell’Azerbaigian a livello di nazionale maggiore e questo permette all’Italia di sperare ancora di poterlo avere a disposizione per il futuro, ma bisognerà convincere il ragazzo entro il prossimo giro di convocazioni quando, salvo infortuni, la nazionale azera lo inserirà nuovamente nella lista dei convocati del ct Aykhan Abbasov che potrebbe anche farlo esordire in modo da complicare gli eventuali piani della FIGC e legarlo in maniera definitiva (serviranno tre gare) alla formazione ex sovietica.

In un’intervista rilasciata a marzo, prima delle convocazioni dell’Under 21 azera, Mezzotero aveva parlato proprio di questa doppia scelta: “Mi piacerebbe giocare nella nazionale azera, sarebbe un onore per me. Ho giocato lì nella mia infanzia, ho ancora amici e amo l’Azerbaigian per questo c’è una reale possibilità di giocare per loro. - furono le parole di Mezzotero riportate da FtblAzerbaijan - Mi sento pronto per giocare con quella nazionale, sarebbe un onore per me come lo sarebbe giocare per l’Italia”.