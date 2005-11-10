Tegola in mezzo al campo per il Cesena: Bisoli out per almeno due settimane
Tommaso Maschio
Brutte notizie per il Cesena di Alessandro Diamanti che dovrà fare a meno del centrocampista Dimitri Bisoli almeno fino a metà dicembre. Come riporta il Corriere Romagna infatti il giocatore si è procurato una lesione di basso grado al bicipite femorale che lo terrà fuori per almeno due settimane facendogli saltare le sfide contro Carrarese ed Arezzo oltre che la prossima trasferta di Vicenza dove mancherà anche Emil Bohinen.
Rientro con il Palermo o con il Padova
Il rientro del figlio d’arte è previsto dunque fra metà e fine dicembre con le sfide contro il Palermo, il 12, e il Padova, il 19, cerchiate in rosso dal tecnico bianconero. Diamanti in questo periodo intenso di stagione avrà dunque le scelte ridotte in mezzo al campo con a disposizione i soli Francesconi, Pagano, Dalla Vecchia e Guidi ai quali si aggiunge il recuperato Schirone.