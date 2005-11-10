La Roma spaventa e ferma il Paris Saint-Germain sul 2-2, a Parigi. Ed alla fine della sfida, piovono complimenti per i giallorossi da parte di critica, tifosi, ma anche avversari. Dopo le parole del tecnico - ex di turno - Luis Enrique, infatti, anche Joao Neves ha sottolineato la qualità mostrata dai giallorossi di Gian Piero Gasperini.

PSG, gli elogi di Joao Neves alla Roma

Il giocatore della squadra campione d'Europa dopo il 2-2 alla Roma ha espresso il proprio stupore nei confronti della squadra della capitale italiana: "Non tutti i giorni capita di affrontare squadre di questa qualità, complimenti alla Roma", ha detto. Per poi aggiungere sui giallorossi: "Sono una delle squadre migliori che abbiamo affrontato".

Gli elogi di Luis Enrique alla Roma

Anche il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha elogiato la Roma parlando ai microfoni di Amazon Prime Video: "Chiaramente una partita senza dubbio difficile, contro una Roma di cui conoscevamo già il livello. La più difficile giocata fino a questo momento. Abbiamo lasciato loro un attimo e la Roma ha colpito subito. Complimenti a Gasperini per come ha fatto giocare la squadra". E ha aggiunto: "Il mio futuro al PSG? Preferisco parlare del futuro della Roma: non mi stupirei se vincesse lo scudetto e spero che entri nelle prime 24. Spero di non incontrarla un'altra volta, a meno che non sia in finale".