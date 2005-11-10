A confermare l'interesse è stato l'esponente più autorevole. L'Inter è su Gustavo Varela e il presidente nerazzurro Beppe Marotta non lo ha negato, o nascosto, nelle parole del pre partita di ieri a San Siro. Radiomercato aveva già intercettato il gradimento interista per il portoghese del Monza, ma la conferma diretta del presidente regala maggiore consistenza alla voce di mercato.

Marotta esce allo scoperto

"Varela è un giocatore che non piace solo all'Inter, ma a tante squadre. Normale che, vista la vicinanza con Monza, il mio direttore sportivo vada a vedere queste partite. Varela è una sorpresa molto bella per la Serie A", ha spiegato ieri Marotta rispondendo ad una domanda circa la presenza del ds Baccin a vedere la partita del Monza con la Fiorentina.

Non solo Inter: il punto

L'Inter è così solo l'ultima delle big, italiane ed estere, ad aver attivato i canali per arrivare alla rivelazione di questa Serie A. Gustavo Varela infatti piace al Napoli, questione nota dopo l'ammissione di Manna. Piace alla Juventus, che però potrebbe scegliere un profilo più fisico a gennaio. Hanno messo gli occhi su di lui però anche concorrenti potenzialmente non battibili, almeno dal punto di vista economico. Come l'Arsenal ad esempio. O il Barcellona, che da sempre ha attrattiva particolare verso i giocatori offensivi. Insomma, Varela piace all'Inter e alle big italiane e non solo, col Monza che si frega le mani. Se fino a qualche giorno fa la valutazione era fra i 25 ed i 30 milioni di euro, l'ingresso in scena di così tante contendenti non farà altro che scatenare l'asta e aumentare il prezzo.