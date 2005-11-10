Serie B, gli arbitri della 6ª giornata: Empoli-Palermo affidata a Marinelli
Luca Bargellini
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 6ª giornata del campionato di Serie B.
Venerdì 9 ottobre, ore 20:30
Avellino-Sampdoria
Direttore di gara: Sacchi J. L.
Assistenti: Biffi-El Filali
IV° Ufficiale: Di Loreto
VAR: Pezzuto
AVAR: Mazzoleni
Sabato 10 ottobre, ore 15:00
Benevento-Cesena
Direttore di gara: Ferrieri Caputi
Assistenti: Costanzo-Ricci
IV° Ufficiale: Marchetti
VAR: Piccinini (On Site Stadio Vigorito Benevento)
AVAR: Di Vuolo (On Site Stadio Vigorito Benevento)
Empoli-Palermo
Direttore di gara: Marinelli
Assistenti: Ceolin-Laghezza
IV° Ufficiale: Mazzoni
VAR: Maggioni
AVAR: Rapuano
Sudtirol-Ascoli
Direttore di gara: Turrini
Assistenti: Passeri-Cecconi
IV° Ufficiale: Perenzoni
VAR: Dionisi
AVAR: Paganessi
Virtus Entella-Juve Stabia
Direttore di gara: Drigo
Assistenti: Politi-Belsanti
IV° Ufficiale: Calzavara
VAR: Pezzuto
AVAR: Santoro
Ore 17:15
Vicenza-Pisa
Direttore di gara: Di Marco
Assistenti: Trinchieri-Russo
IV° Ufficiale: Restaldo
VAR: Rutella (On Site Stadio Menti Vicenza)
AVAR: Prontera (On Site Stadio Menti Vicenza)
Arezzo-Cremonese
Direttore di gara: Zanotti
Assistenti: Chiavaroli-Djurdjevic
IV° Ufficiale: Dini
VAR: Baroni (On Site Stadio Città Di Arezzo)
AVAR: Del Giovane (On Site Stadio Città Di Arezzo)
Domenica 11 ottobre, ore 15:00
Catanzaro-Mantova
Direttore di gara: Mucera
Assistenti: Cortese-Scatragli
IV° Ufficiale: Gavini
VAR: Massimi
AVAR: Rapuano
Ore 17:15
Padova-Carrarese
Direttore di gara: Allegretta
Assistenti: Monaco-Santarossa
IV° Ufficiale: Vingo
VAR: Cosso
AVAR: Rutella
Ore 19:30
Modena-Hellas Verona
Direttore di gara: Arena
Assistenti: Gentile-Lauri
IV° Ufficiale: Galipo’
VAR: Prontera
AVAR: Paterna