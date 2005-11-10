L'Inter raddoppia a San Siro: segna Lautaro Martinez al 74', Stoccarda sotto 2-0
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Alessio Del Lungo
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ieri alle 22:35Serie A
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25.11.2026 22:35Serie A
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L'Inter raddoppia al 74' grazie al gol di Lautaro Martinez, che torna e rimette in chiaro le cose. Dimarco riceve sulla sinistra, crossa e trova il velo di Esposito, che favorisce l'ingresso in area del Toro, che stoppa e batte Saimen. È 2-0 sullo Stoccarda.
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