Massimo Donati torna sulla sua breve esperienza alla guida della Sampdoria e lo fa soffermandosi su uno degli aspetti più particolari della gestione blucerchiata: il ricorso all'algoritmo per individuare i calciatori da inserire in rosa. Intervenuto ai microfoni di Doppio Passo Podcast, l'ex tecnico ha raccontato quanto vissuto tra luglio e ottobre 2025, spiegando come il sistema abbia avuto un ruolo anche nel suo approdo a Genova, dopo l'esperienza in Grecia all'Athens Kallithea.

I numeri in Grecia e la chiamata della Sampdoria

"In Grecia abbiamo fatto un calcio pazzesco, che lì non conoscevano. Un calcio bello, fatto di tante occasioni, possesso palla, riaggressione in avanti, tante cose che però, per molti motivi, non sono coincise con i risultati. Ma i numeri, nonostante il risultato finale negativo, erano molto favorevoli. Questi stessi numeri hanno permesso che io arrivassi alla Sampdoria. Altrimenti, non penso che la Samp andasse a cercare Donati dal Kallithea".

Il caso del giocatore bocciato dall'algoritmo

Donati ha portato un esempio concreto per spiegare le criticità di un sistema che, a suo giudizio, non può sostituire completamente le valutazioni tecniche e la conoscenza del contesto: "Ahimè, l'algoritmo ha continuato a essere usato anche mentre io ero lì. E non funziona per determinate cose. All'inizio dell'anno si parlava di un giocatore, per me a livello visivo molto forte. Ma l'algoritmo disse che non era da Sampdoria. Quel giocatore fece il campionato di Serie B, fece tanti gol, è stato promosso in Serie A e quest'anno in A fa tanti gol".

Al suo posto, come ha spiegato l'ex tecnico, arrivò un calciatore proveniente dalla terza serie spagnola: "Al posto suo, definito dal sistema come average, normale, prendemmo un giocatore di 26 anni dalla Serie C spagnola (Narro, ndr) che non funzionava, invece. Bravissimo ragazzo a cui voglio anche bene perché dava tutto ciò che poteva. Ma non poteva funzionare, per il contesto, per il campionato, perché non parlava la lingua. Quello l'algoritmo non lo può capire".

"Tanti giocatori sono arrivati così"

Donati non ha comunque escluso che l'analisi dei dati possa rappresentare uno strumento utile, a patto che venga utilizzato come supporto alle decisioni e non come criterio determinante: "Se io ho due giocatori con caratteristiche e referenze simili, che possono far parte entrambi della mia squadra, ma non so chi scegliere, allora lì l'algoritmo può essere utile".

Il problema, secondo il racconto dell'allenatore, sarebbe stato l'ampio ricorso a questo metodo durante la sua esperienza in blucerchiato: "Il problema è che al Doria non è arrivato solo un giocatore, ma tanti giocatori sono arrivati così. E anche io, pur avendo fatto i miei colloqui. Una situazione particolare".

Infine, Donati ha fatto riferimento anche alla stagione in corso, pur precisando di non conoscere direttamente le dinamiche attuali del club: "Anche quest'anno hanno usato parecchio quella linea lì. Non sono dentro, ma da quello che sento lo hanno rifatto". Le sue parole riportate da Il Secolo XIX.