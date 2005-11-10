Fabio Cannavaro, ai microfoni di Prime Video, ha parlato della scelta di Gasperini di rinunciare a Donyell Malen per lasciar spazio a Santiago Castro nella sfida di Champions della Roma a Parigi contro il Paris Saint-Germain: "Sicuramente c'è qualche differenza, però entrambi possono sfruttare i filtranti delle mezzali e dei fantasisti. La differenza è che Malen stava vivendo veramente un momento d'oro. Per un attaccante, quando tutto ti riesce bene, ritrovarti in panchina dispiace. Però penso che Gasperini abbia fatto queste scelte per coinvolgere tutti, per tenere tutti sulla corda. Ha dato una grande occasione a Castro in una serata importante”.

Resta comunque una scelta forte, soprattutto in una partita di questo livello.

“Sono sicuramente scelte importanti e soltanto Gasperini potrà spiegarle dopo la partita. Sono state scelte forti. Quando hai un attaccante in un momento così positivo, farlo giocare in una partita del genere può dargli ancora più morale. Segnare in queste occasioni per un attaccante è importantissimo. Però il mister ha scelto questa formazione e sicuramente spiegherà il perché”.