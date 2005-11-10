Champions, la classifica aggiornata: Barcellona al 4° posto, Villarreal in zona playoff
Michele Pavese
Le vittorie di Barcellona e Villarreal in trasferta, rispettivamente contro Sabah e Slavia Praga, permettono alle due formazioni spagnole di guadagnare diverse posizioni in classifica, in attesa delle sfide in programma tra poco. I catalani volano al 4° posto, alle spalle di Real, PSG e Como (che ha una differenza reti migliore), mentre il Submarino Amarillo ora è 22°, davanti a Napoli e Roma.
Il programma
Sabah - Barcellona 1-4: 31' e 51' Gordon, 55' Adeyemi, 60' Gabriel Jesus, 63' Mickels (S)
Slavia Praga - Villarreal 0-1: 62' Buchanan
Ore 21
Atletico Madrid - Viking
Bruges - Liverpool
Inter - Stoccarda
Lilla - Bayern Monaco
PSG - Roma
Shakhtar - Fenerbahce
Sporting - Manchester United
CLASSIFICA
1. Real Madrid 15 punti (+10)
2. PSG 12 punti (+15)
3. Como 12 punti (+14)
4. Barcellona 12 punti (+11)
5. Betis 12 punti (+4)
6. Arsenal 11 punti (+5)
7. Manchester City 10 punti (+5)
8. Dortmund 10 punti (+2)
9. Aston Villa 9 punti (+5)
10. Liverpool 9 punti (+4)
11. Club Brugge 9 punti (+4)
12. Sporting 9 punti (+4)
13. Galatasaray 9 punti (0)
14. Bayern 8 punti (+7)
15. Stoccarda 7 punti (+3)
16. Bodo/Glimt 7 punti (-4)
17. Inter 6 punti (+2)
18. LASK 6 punti (0)
19. Manchester United 6 punti (0)
20. FC Porto 6 punti (0)
21. RB Lipsia 6 punti (-4)
22. Villarreal 6 punti (-5)
23. Fenerbahce 5 punti (-5)
24. Roma 4 punti (+2)
25. Shakhtar 4 punti (0)
26. Viking 4 punti (-1)
27. Atletico Madrid 4 punti (-1)
28. Napoli 4 punti (-5)
29. PSV 4 punti (-5)
30. AEK 3 punti (-7)
31. Feyenoord 3 punti (-8)
32. Sabah FC 3 punti (-9)
33. Lens 3 punti (-14)
34. Slavia Praga 1 punto (-5)
35. Lilla 1 punto (-6)
36. Slovan Bratislava 0 punti (-18)