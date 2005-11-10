Le vittorie di Barcellona e Villarreal in trasferta, rispettivamente contro Sabah e Slavia Praga, permettono alle due formazioni spagnole di guadagnare diverse posizioni in classifica, in attesa delle sfide in programma tra poco. I catalani volano al 4° posto, alle spalle di Real, PSG e Como (che ha una differenza reti migliore), mentre il Submarino Amarillo ora è 22°, davanti a Napoli e Roma.

Il programma

Sabah - Barcellona 1-4: 31' e 51' Gordon, 55' Adeyemi, 60' Gabriel Jesus, 63' Mickels (S)

Slavia Praga - Villarreal 0-1: 62' Buchanan

Ore 21

Atletico Madrid - Viking

Bruges - Liverpool

Inter - Stoccarda

Lilla - Bayern Monaco

PSG - Roma

Shakhtar - Fenerbahce

Sporting - Manchester United

CLASSIFICA

1. Real Madrid 15 punti (+10)

2. PSG 12 punti (+15)

3. Como 12 punti (+14)

4. Barcellona 12 punti (+11)

5. Betis 12 punti (+4)

6. Arsenal 11 punti (+5)

7. Manchester City 10 punti (+5)

8. Dortmund 10 punti (+2)

9. Aston Villa 9 punti (+5)

10. Liverpool 9 punti (+4)

11. Club Brugge 9 punti (+4)

12. Sporting 9 punti (+4)

13. Galatasaray 9 punti (0)

14. Bayern 8 punti (+7)

15. Stoccarda 7 punti (+3)

16. Bodo/Glimt 7 punti (-4)

17. Inter 6 punti (+2)

18. LASK 6 punti (0)

19. Manchester United 6 punti (0)

20. FC Porto 6 punti (0)

21. RB Lipsia 6 punti (-4)

22. Villarreal 6 punti (-5)

23. Fenerbahce 5 punti (-5)

24. Roma 4 punti (+2)

25. Shakhtar 4 punti (0)

26. Viking 4 punti (-1)

27. Atletico Madrid 4 punti (-1)

28. Napoli 4 punti (-5)

29. PSV 4 punti (-5)

30. AEK 3 punti (-7)

31. Feyenoord 3 punti (-8)

32. Sabah FC 3 punti (-9)

33. Lens 3 punti (-14)

34. Slavia Praga 1 punto (-5)

35. Lilla 1 punto (-6)

36. Slovan Bratislava 0 punti (-18)