Italia, Pio Esposito: "Seba è forte sui rigori. Capita di sbagliarlo, è successo anche a me"

Al termine del match vinto per 3-1 contro la Francia, l'attaccante azzurro Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "C'è stato quell'episodio all'inizio dove abbiamo subito il gol. Ci sta nel calcio. Poi siamo stati bravi a reagire, abbiamo avuto l'episodio positivo nostro del gol che ci ha rimesso in parità. Dopo sull'1-1 abbiamo gestito la partita al meglio, attendendo quando c'era da attendere e spingendo quando c'era da spingere. Poi abbiamo sfruttato al meglio le altre occasioni".

Sul rigore di tuo fratello, Mancini ha detto che c'eri tu sul foglio dei rigoristi.

"Ci siamo messi d'accordo in campo. Sul foglio c'ero io primo e lui secondo. Mi ha detto che se la sentiva, lui è uno forte sui rigori e lo dicono i dati. E' bravo a calciarli. Può capitare di sbagliarlo come è capitato a me in passato".

Hai fatto una doppietta alla Francia. Te ne rendi conto?

"Sì. Ora siamo a caldo ma sono contentissimo che sia servita per vincere"