Vicenza, Capello: "Non credo che il vantaggio dal 2° posto possa svanire. Anzi..."

Come si legge sul portale trivenetogoal.it, nel corso della trasmissione Rigorosamente Calcio, è intervenuto l'attaccante del Vicenza Alessandro Capello, che ha fatto il punto della situazione dopo la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C, che ha visto i biancorossi pareggiare contro il Lumezzane. Ma mantenere comunque la vetta del Girone A, con ben 50 punti.

"Se in estate immaginavo questa stagione? Sapevamo il tipo di sfida: aspettative altissime in una piazza storica, e noi cerchiamo di mantenerle, facendo parlare il campo - ha detto -. Ora è però presto per fare bilanci, ma ci sono le possibilità di fare bene così come stiamo facendo da inizio campionato. Penso sia evidente la coesione del gruppo, soprattutto da parte dei più giovani, e la forza del gruppo stesso è fondamentale per le vittorie. I successi aiutano ma è importante avere le persone giuste".

E sull'ampio vantaggio dal secondo posto (undici punti), ora occupato dall'Union Brescia: "Non credo possa svanire, anzi cercheremo di aumentarlo andando avanti per la nostra strada, tutte le partite sono alla nostra portata".