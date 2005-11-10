Domani alle 21.00, la Roma sarà ospite del Paris Saint-Germain in Champions League all'Old Trafford. Alle 19.45 odierne, Gian Piero Gasperini presenta il match in conferenza stampa presso lo stadio dei parigini, al fianco di Paulo Dybala. Diretta testuale a cura di TMW.

19.30 - A breve la conferenza stampa.

19.50 - Inizia la conferenza stampa.

Come arriva la squadra a questa gara?

"Quindi per noi è sicuramente un momento molto, molto bello poter giocare questa gara contro i più forti e cercheremo... Quello che pensiamo di più in questo momento è fare una prestazione di livello".

Come si può cercare l'equilibrio fra la bellezza che la Roma mette in campo sia in campionato ma anche in Champions e la sostanza, cioè la necessità di portare a casa quello che la Roma crea?

"Ma è chiaro che noi dobbiamo misurarci con questa squadra, quindi non è una squadra che... È la prima volta che la affrontiamo con la Roma e quindi dovremo capire subito sul campo qual è il loro parametro, il loro valore, che sicuramente è molto alto, quanto possiamo contrastare la loro tecnica, la loro velocità. E quello che ci proponiamo è proprio quello di riuscire a ridurre un po' la loro efficacia per poter anche proporre il nostro tipo di gioco, che ci ha permesso...".

Qualche ora fa Luis Enrique le ha fatto un grande complimento, dicendo che la Roma è una squadra che non ha paura. Ecco, io volevo chiederle se non c'è il rischio che le sconfitte rocambolesche con Real e Manchester United abbiano lasciato qualche scoria nell'atteggiamento della squadra che dovrà avere domani.

"Ma questa è la dimensione della Champions, che è una competizione, la più importante al mondo, quella di valore assolutamente più alto. Quindi puoi anche fare delle prestazioni molto importanti, come abbiamo fatto con Real e Manchester, però poi dopo ci sono gli episodi e ci sono i migliori giocatori al mondo in campo che possono determinare anche... È, a detta un po' di tutti, la competizione dove gli episodi incidono più che nelle altre competizioni. Noi dobbiamo preoccuparci di fare quel tipo di prestazioni, perché quel tipo di prestazioni ti dà comunque sicurezza, ti fa crescere, te lo porti in campionato e probabilmente ti aiuta a crescere anche in questa competizione".

Un suo ricordo di PSG-Atalanta?

"Chiaro che quella è una partita che, cioè, è rimasta... è rimasta un po' indigesta nel finale. E anche lì purtroppo noi siamo rimasti negli ultimi minuti in dieci per l'infortunio di Freuler, non avevamo più cambi. Però comunque il PSG mise dentro Mbappé e fu determinante. Ma rimane comunque una delle... sicuramente nella storia dell'Atalanta uno dei momenti più alti.

Questo è un altro tipo di gara, perché il PSG è diverso, è molto più squadra e questo per merito di Luis Enrique. E la Roma si approccia a questa competizione dopo diversi anni e per noi questo è un po' diverso. Poi è una partita di girone e per noi questo è una misura di quello che stiamo facendo".

Chi e come si marca Vitinha domani?

"Il valore di questa squadra non è solamente un giocatore, che se limiti un giocatore... Questa è una squadra. Il PSG ha avuto negli anni grandissimi giocatori senza riuscire magari a ottenere i risultati che sperava, almeno in Europa, e ha incominciato a ottenerli nel momento in cui Luis Enrique ha dato un'impronta non solamente di individualità, che sono comunque di altissimo livello tutte, però soprattutto di squadra. E questo credo che sia l'apprezzamento migliore per il PSG".

Gli infortuni al crociato di Kvaratskhelia e Doué?

"Gli infortuni toccano tutte le squadre, negli anni c'è stato un miglioramento sulle diagnosi ma non si sono ridotti i tempi. Sono infortuni che si vedono molto spesso, ma il PSG ha una rosa importante e che riesce a sopperire anche ad assenze pesanti".

Come giudica il lavoro di Luis Enrique?

"Luis Enrique è straordinario, veder giocare il PSG è fantastico ed è una squadra, gioca da squadra e nel calcio è un elemento fondamentale. È riuscito a portare questa mentalità in un ambiente che era fatto solo di individualità".

Cosa si aspetta dalla partita nonostante i due infortuni?

"Per noi è l'occasione di affrontare i migliori, per capire quanto possiamo confrontarci con queste squadre e questi giocatori. La Roma mancava da 7 anni in Champions, in campionato sta facendo bene e sta crescendo. Ci siamo conquistati sul campo la possibilità di giocare queste partite. Quelli che li sostituiranno sono comunque di assoluto valore".

20:25 - Termina la conferenza stampa.