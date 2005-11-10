Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto a Sky Sport alla vigilia del big match col Paris Saint-Germain in Champions League, ha fatto il punto sulla sua Roma. Di seguito le sue principali dichiarazioni.

Le parole del tecnico giallorosso

Sul precedente col PSG quando guidava l'Atalanta: "È stata una grande esperienza quella partita con il PSG. C'è stato sicuramente del rammarico, del rimpianto, però è stata anche qualcosa di straordinario che rimane".

Sui cali della sua Roma in Champions: "Questa Champions - come hanno detto già tanti allenatori - è la competizione degli episodi, bisogna quindi essere bravissimi nelle varie situazioni. Ci sono giocatori fortissimi e a volte non è sufficiente neanche fare delle belle prestazioni. Bisogna stare attenti, altrimenti poi rischi di pagare".

Su come giocherà la Roma: "Lo vedrete in campo (ride, ndr). Credo che la Roma abbia una sua intelaiatura che le ha permesso di conquistarsi sul campo la possibilità di giocare questo tipo di partite. Dobbiamo avere attenzione e concentrazione alte, ma anche una qualità tecnica che possa metterà in difficoltà il PSG".