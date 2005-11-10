Roma, Cristante MVP: "Se continuiamo così ci sono delle probabilità di restare su"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 20:31Serie A
autore Giuseppe Lenoci
31.10.2026 20:31Serie A
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Dopo la vittoria netta ottenuta sull'Udinese, ecco le parole di Bryan Cristante ai microfoni di DAZN: "Nella ripresa abbiamo subito due gol, dovevamo essere più concentrati ma comunque ci sono stati tre punti. Noi ci proviamo, ci sono tante partite e tante squadre forti. Se giochiamo così ci sono delle probabilità, il campionato non è facile ed è bello restarci dentro. Stiamo segnando tanto ed è importantissimo: se fai gol è la cosa più importante. Manchester? Nonostante le difficoltà, sarà comunque difficilissimo: andiamo là e cerchiamo di portarla a casa".
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