Roma, Cristante MVP: "Se continuiamo così ci sono delle probabilità di restare su"

Dopo la vittoria netta ottenuta sull'Udinese, ecco le parole di Bryan Cristante ai microfoni di DAZN: "Nella ripresa abbiamo subito due gol, dovevamo essere più concentrati ma comunque ci sono stati tre punti. Noi ci proviamo, ci sono tante partite e tante squadre forti. Se giochiamo così ci sono delle probabilità, il campionato non è facile ed è bello restarci dentro. Stiamo segnando tanto ed è importantissimo: se fai gol è la cosa più importante. Manchester? Nonostante le difficoltà, sarà comunque difficilissimo: andiamo là e cerchiamo di portarla a casa".