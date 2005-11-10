Valoti punta su Zanetti: "L'occasione a Udine arriva nel momento giusto: reggerà l'urto"

Aladino Valoti, direttore sportivo che portò mister Paolo Zanetti al Sudtirol in Serie C, ha concesso un'intervista al Messaggero Veneto per raccontare il percorso del nuovo allenatore dell'Udinese, che ha iniziato ad allenare tra i senior anche grazie a lui. "Aveva personalità e carisma: sul campo ha sempre avuto le idee chiare. L'occasione in Friuli arrivava per lui nel momento giusto: è pronto per reggere l'urto", ha esordito.

Valoti scommette su Zanetti all'Udinese

"Vedevo un ragazzo innamorato della professione. Voleva provare questo percorso con ferocia e con determinazione. Percepì subito che poteva risultare qualcosa di interessante: ebbi un'impressione molto positiva. Ricordo che chiacchierava di calcio e non mi faceva mai richieste particolari, legate al tipo di calciatori che avremmo preso o altro. Dico inoltre questo: tutti gli allenatori inizialmente hanno entusiasmo nel partire. Lui anche, ma aveva già un'identità di gioco precisa", è il suo ricordo del nuovo tecnico bianconero.

Sulla promozione in Serie B sfiorata proprio col Sudtirol, Valoti ha poi aggiunto: "Paolo aveva 35 anni ma la personalità e il carisma giusto. Era capace e concentrato sul lavoro di campo. Sapeva dove voleva andare. Ricordo anche che arrivò senza staff e si adattò. Alberto Bertoloni, suo attuale secondo, era già lì. Da quell'esperienza lo portò sempre con sé. Sono contento che Zanetti abbia avuto questa opportunità: si può giocare le sue carte in una bella realtà".