L'Inter pensa a Richards: il difensore del Crystal Palace piace a Chivu. Il punto

L'Inter continua a seguire con molta attenzione Chris Richards del Crystal Palace. Il difensore statunitense piace molto a Cristian Chivu e la dirigenza è al lavoro per accontentarlo, visto che quest'anno la fase difensiva è uno dei punti deboli dei nerazzurri, comunque secondi in classifica e con 6 punti in Champions League dopo 4 partite di League Phase. A riportarlo è L'Interista.

La situazione

Il contratto del 26enne scadrà nel 2027 e questo comporta una spesa sicuramente non eccessiva nel caso in cui gli inglesi dovessero aprire alla cessione. L'Inter cerca un centrale veloce, tecnico e bravo nella marcatura, tutte caratteristiche che appartengono a Richards. Qualora non fosse possibile prelevarlo a gennaio, Baccin studia anche un eventuale ingaggio a parametro zero la prossima estate.