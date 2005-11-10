Genoa, De Rossi: "Rosa del Milan tra le prime tre del campionato. Saranno più concentrati"
Andrea Piras
Nel corso della conferenza stampa odierna al "Signorini" di Pegli, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato del Milan, prossimo avversario al "Ferraris" domenica: "Lo abbiamo guardato sotto l'aspetto tecnico-tattico - ha dichiarato il mister -. Valuto quello che vedo in campo, i giocatori che hanno. E credo che siano una rosa tra le prime tre del campionato, sono molto forti e costruiti nel modo che a me piace tanto. Il derby lascia scorie positive anche se ieri hanno avuto una partita molto difficile".
Avrebbe preferito vincere incontrare un Milan reduce dalla doppia vittoria nel derby e in Europa o, come ora, con la vittoria nel derby e questa sconfitta in Europa League?
"Forse vederli arrivare ubriachi di gioia da due vittorie poteva sembrare un piccolo vantaggio. Considerando i campioni che hanno nel loro spogliatoio saranno ancora più concentrati. Cambia poco. Parliamo di Modric o Rabiot, Maignan, Ramos e Pulisic e un allenatore che ha allenato il Manchester United. Non sono giocatori che se avessero vinto con il Ferencvaros sarebbero venuti a Genova per fare una passeggiata. La interpreteranno al 100% perché è così che fanno i campioni e loro lo sono".