Serie B, i finali: Benevento e Cesena forza 5, poker per il Palermo. Male le venete
Tommaso Maschio
Pioggia di gol e risultati sorprendenti nelle cinque gare di Serie B giocate questa sera. Dopo il 3-1 del Catanzaro in casa della Juve Stabia nell’anticipo della tredicesima giornata arrivano ben due cinquine in serata: il Benevento infatti si impone in casa per 5-0 su un Empoli in caduta libera e ora ultimo solitario, mentre il Cesena trascinato dal solito Cristian Shpendi (tre reti per lui) stende l’Ascoli con un 5-1 pesantissimo. Sono invece quattro i gol con cui il Palermo stende il SudTirol e ritrova subito la vittoria anche grazie a un tridente che va tutto a segno. Cadute pesanti infine per due venete: il Vicenza perde in casa lo scontro salvezza con la Carrarese, mentre l’Hellas Verona si fa rimontare dalla Virtus Entella a Chiavari: per i liguri primo successo interno della stagione.
Serie B, il programma della 13ª giornata
Martedì 24 novembre
Juve Stabia – Catanzaro 1-3
28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)
Ore 20:00
Benevento – Empoli 5-0
5’ Okereke, 30’ Prisco, 46’ Tumminello, 74’ Siatounis, 78’ Cherubini
Cesena – Ascoli 5-1
33’ Caprini (C), 47’ Gelli (C), 68, 83’ e 87’ Shpendi (C), 86’ Corradini (A)
Vicenza – Carrarese 0-1
7’ Schiavi
Palermo – SudTirol 4-1
7’ e 68’ Johnsen (P), 14’ Pohjanpalo (P), 45’ Vavassori (P), 52’ Rispoli (S)
Virtus Entella - Hellas Verona 2-1
18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE), 65’ Cuppone (VE)
Mercoledì 25 novembre
Ore 19:00
Cremonese - Avellino
Ore 20:00
Mantova - Arezzo
Padova - Sampdoria
Pisa - Modena
La classifica di Serie B
Palermo 30*
Modena 26
Ascoli 21*
Cesena 21*
Avellino 19
Benevento 19*
Pisa 19
Mantova 19
Sudtirol 18*
Hellas Verona 16*
Padova 16
Carrarese 16*
Cremonese 15
Sampdoria 14
Virtus Entella 13*
Catanzaro 12*
Juve Stabia 12* (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 12
Vicenza 10*
Empoli 9*
* una gara in più