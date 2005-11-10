Sampdoria, ritorno di fiamma per Camarda: il Milan apre al prestito
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 11:49Serie B
autore Daniel Uccellieri
12.11.2026 11:49Serie B
I blucerchiati pensano a Camarda per gennaio: il Milan potrebbe cederlo in prestito per garantirgli più spazio.
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La Sampdoria torna a guardare in casa Milan per rinforzare il reparto offensivo. Nel mirino c'è Francesco Camarda, giovane attaccante che potrebbe trovare in Serie B lo spazio necessario per crescere e maturare esperienza. Secondo quanto raccolto da Telenord, il club blucerchiato, che aveva già cercato il giocatore durante il mercato estivo, potrebbe tornare alla carica a gennaio. Il Milan sarebbe infatti disposto a valutare una cessione in prestito.
Per Camarda si prospetterebbe un percorso simile a quello seguito da Pio Esposito, che proprio in cadetteria, sotto la guida di D'Angelo, ha trovato continuità e ha compiuto un importante salto di qualità prima di affermarsi con l'Inter e la Nazionale.
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