Sampdoria, ritorno di fiamma per Camarda: il Milan apre al prestito

La Sampdoria torna a guardare in casa Milan per rinforzare il reparto offensivo. Nel mirino c'è Francesco Camarda, giovane attaccante che potrebbe trovare in Serie B lo spazio necessario per crescere e maturare esperienza. Secondo quanto raccolto da Telenord, il club blucerchiato, che aveva già cercato il giocatore durante il mercato estivo, potrebbe tornare alla carica a gennaio. Il Milan sarebbe infatti disposto a valutare una cessione in prestito.

Per Camarda si prospetterebbe un percorso simile a quello seguito da Pio Esposito, che proprio in cadetteria, sotto la guida di D'Angelo, ha trovato continuità e ha compiuto un importante salto di qualità prima di affermarsi con l'Inter e la Nazionale.