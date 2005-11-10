Il futuro di Mauro Icardi resta ancora tutto da definire. Dopo la fine della sua esperienza al Galatasaray, il centravanti argentino non ha ancora trovato una nuova sistemazione e attende un’opportunità per tornare protagonista. Con l’avvicinarsi della finestra invernale di mercato, dalla Germania è emersa un’ipotesi suggestiva: il Bayern Monaco potrebbe valutare il suo profilo. Secondo quanto riportato dalla Bild, il club tedesco potrebbe prendere in considerazione un attaccante esperto come Icardi per fronteggiare l’assenza di Harry Kane, fermato da un infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La testata tedesca ha sottolineato come il Bayern non debba necessariamente puntare su un investimento oneroso, ma possa orientarsi verso una soluzione temporanea e a basso rischio. Il riferimento è alla strategia adottata nel 2020 con Eric Maxim Choupo-Moting, arrivato a parametro zero con un contratto annuale come alternativa a Robert Lewandowski. Un’operazione nata come semplice copertura e rivelatasi poi estremamente efficace.

Il Napoli sta seguendo Pedro Morisco, portiere brasiliano classe 2004 di proprietà del Coritiba. Anzi, qualcosa di più. Perché nei prossimi giorni il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto la propria offerta per il giocatore, con l'intento di anticipare la folta concorrenza. In Italia Morisco piace anche a Juventus e Atalanta, ma è all'estero che il portiere riscuote maggiori interessi. Il suo contratto col Coritiba scadrà a dicembre 2027, da luglio sarebbe quindi libero di firmare pre contratti in vista di gennaio 2028. Ma il Napoli vuole bruciare i tempi ed ecco che nelle prossime ore in Brasile si attendono la prima proposta del Napoli che si vocifera essere di 8 milioni di euro. Il Coritiba vorrebbe trattenerlo almeno fino a giugno, ma il Napoli potrebbe avere altre idee. Prendere subito Morisco a gennaio avrebbe un doppio significato strategico, per il Napoli. Intanto si andrebbe a mettere una pezza nel caso in cui l'infortunio alla schiena di Meret avesse bisogno di più tempo per essere riassorbito. E poi una prospettiva futura: il contratto dello stesso Meret resta in scadenza a giugno e fino a questo momento non sono da registrare passi avanti verso il rinnovo. L'addio a zero, insomma, è più di una possibilità. E prendendo Morisco a gennaio, il Napoli avrebbe tutto il tempo per farlo adattare e ambientare nel nuovo contesto prima di poterlo magari lanciare titolare a partire dalla prossima stagione.

Wesley esce allo scoperto e chiama Endrick alla Roma. Intervistato nel post partita della gara pareggiata per 2-2 al Parco dei Principi contro il PSG, l'esterno brasiliano - ai microfoni di TNT Sports - ha parlato anche di mercato e in particolare del connazionale del Real Madrid, obiettivo numero uno del club capitolino in vista di gennaio. "Ho detto ad Endrick di venire alla Roma" ha ammesso senza digi di parole Wesley, che ha poi aggiunto: "Sarà lui ovviamente a decidere il proprio futuro, d'altra parte la carriera è la sua. Ma saremmo felici di accoglierlo qui".

Carlos Augusto si tingerà nuovamente di nerazzurro. Il brasiliano classe '99 e il suo entourage hanno finalmente limato tutti i dettagli mancanti e raggiunto l'intesa finale per il prolungamento con l'Inter: secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, la firma dovrebbe arrivare nella giornata di domani, con scadenza del nuovo contratto fissata al 30 giugno 2031. Prossimamente arriverà anche l'annuncio ufficiale che certificherà il rinnovo.