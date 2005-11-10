Fracchiolla sempre più vicino al Barletta, il Perugia passa ad Arenacuri: che accadrà ora?

Giornata non troppo movimentata, quella che si è da poco conclusa, per quel che riguarda le categorie come Serie B e C, con i fari tutti accesi intorno alle competizione europee.

In casa Perugia, però, non sono mancate le novità, perché è arrivata la notizia che Arenacuri ha rilevato il 100% delle quote del club, con Javier Faroni che è dunque uscito di scena. Difficile dire ora se arriveranno nuovi e ulteriori investitori - fatto emerso nelle scorse settimane -, il primo step sarà quello di assicurare solidità al club, dove per altro dovrebbe rimanere Hernan Borras: come dichiarato da lui stesso, ha ricevuto la proposta, ma il suo ruolo dovrà essere definito in seguito.

Ancora viva, invece, la questione legata al nuovo Ds del Barletta: passi in avanti con Domenico Fracchiolla, sempre più vicino alla firma (contratto annuale con opzione), la giornata odierna potrebbe essere determinante in quest'ottica. Retroscena: si era pensato anche al nome di Valerio Di Cesare, ma ha resistito la prima scelta. Quella appunto di Fracchiolla.