Loftus-Cheek esce in barella a inizio Milan-Parma. Applausi di San Siro, dentro Jashari
Subito un problema per il Milan, nella partita delle ore 18 contro il Parma, valevole per la 26^ giornata di Serie A 2025/26.
Duro scontro con il portiere ospite Corvi per il centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek, che ha subito un colpo vicino al collo, venendo portato fuori dal campo in barella e venendo salutato dall'affettuoso applauso dei tifosi presenti sugli spalti di San Siro. Dentro subito al suo posto, al minuto 12, un altro centrocampista come Ardon Jashari.
