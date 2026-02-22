Atalanta, Palladino: "Nessuno credeva in noi. Giusto annullare il 2-0 del Napoli"

Il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Napoli che riporta i nerazzurri in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League: "Stiamo facendo qualcosa di importante e straordinario. Un percorso iniziato tre mesi fa contro il Napoli, fino a oggi, quando siamo arrivati a questa partita con grande consapevolezza. Questo gruppo ha grandi lavori umani e tecnici. Volevamo rimetterci in corsa con le altre, adesso vogliamo continuare a scalare la classifica".

Ci credeva quando è arrivato a Zingonia?

"Nessuno credeva in noi. Eravamo tredicesimo, adesso siamo lì' a ridosso. È stato fatto un grande lavoro, i ragazzi hanno sempre reagito e ci siamo sempre rialzati anche dopo le sconfitte. I ragazzi sono sempre attenti a tutto, abbiamo grande energia positiva e adesso viene il bello. Mercoledì proveremo a restare in Champions, sarà difficile ma ci proveremo".

Il 2-0 annullato al Napoli?

"La sensazione è che fosse fallo. Ho visto Hien in vantaggio e ho parlato con il giocatore che mi ha detto di essere stato trascinato a terra. Per me è un fallo chiaro ed evidente, per me l'arbitro ha fatto bene a fischiare".

Pur senza tanti assenti avete fatto bene.

"Anche noi, come il Napoli, eravamo rimaneggiati. Certo sempre di motivare tutti quanti, tutti sono importanti e non dico cose false. Guardo gli allenamenti e cerco di mettere in campo coloro che danno tanto durante la settimana. Questo tiene il livello alto degli allenamenti e delle partite. Oggi per esempio sono felice per Samardzic, gli avevo chiesto una mano in settimana ed è stato bravo a sfruttare l'occasione".