Un Napoli incerottato, sconsolato e arrabbiato. Che ora deve portare la barca in porto

L'atteggiamento quasi sconsolato di Antonio Conte nell'intervista prepartita - per rispondere alla situazione infortuni - descrive bene il momento, anzi la stagione, che sta vivendo il Napoli. Che a Bergamo si presenta con i soliti cerotti e una formazione inedita, un attacco di 23enni che si trovano per la prima volta a dialogare assieme. E che fa un'ottima prima ora di gioco, portandosi in vantaggio, rischiando il minimo e creando anche altri presupposti per legittimare il gol fatto.

Nel giro di poco però due episodi cambiano tutto. Il gol annullato a Gutierrez che poteva valere lo 0-2 ad inizio ripresa, poi ecco la rete di Pasalic da corner. Difficile da digerire come situazione e la frustrazione è normale che salga. L'Atalanta, per contro, con l'argento vivo addosso e la freschezza di un periodo d'oro in questo inizio di 2026 (perlomeno in campionato), attacca in maniera convinta e costante, trovando la rimonta.

A fine partita parla il ds Manna, parla ovviamente dell'errore pesante di Chiffi, mentre Conte tace. L'impressione è che valga quanto detto per il pre-gara: è un Napoli sconsolato, prima ancora che arrabbiato. Travolto dagli eventi negativi che gli stanno piovendo addosso, incapace di uscire per davvero da un momento delicato e consapevole di non avere probabilmente tutte le armi adatte per farlo.

In classifica gli azzurri restano al terzo posto, ma domani la Roma potrebbe trovare l'aggancio. La Juventus, quinta, insegue ancora, ora a 4 lunghezze, con Como e Atalanta che arrivano di gran carriera appena dietro. Ecco, gli umori di chi vuole un posto Champions sono diametralmente opposti per questo rush finale e ora Conte dovrà essere bravo ad isolare i suoi dalle intemperie per non rischiare di compromettere quanto di buono fatto fino ad ora. Il fatto di potersi concentrare solamente sul campionato, aiuterà.