Milan in campo contro il Parma con la quarta maglia: "Ispirata direttamente da Kilpin"

Alle ore 18 è iniziata la partita tra Milan e Parma, valevole per la 26^ giornata della Serie A 2025/2026. E c'è una novità significativa per la squadra rossonera, la maglia. Sì, perché il Milan scende in campo con la quarta divisa, che ancora non era stata svelata ufficialmente.

Di seguito alcune caratteristiche della nuova divisa, la quarta maglia del Milan: "Il “PUMA x Slam Jam x AC Milan Fourth Kit 2025/26” nasce dall’incontro tra heritage e contemporaneità, fondendo l’estetica avant-garde di PUMA e Slam Jam con l’identità senza tempo di AC Milan. Un progetto che reinterpreta in chiave moderna i simboli storici del Club, dando vita a una nuova espressione visiva capace di parlare alle nuove generazioni senza perdere il legame con la tradizione. Disponibile in versione manica lunga e nelle colorazioni deep red e sleek silver, il kit propone una lettura audace e sofisticata dell’identità rossonera. I dettagli grafici, ispirati ai colori storici del Club, dialogano con linee essenziali e contemporanee, mentre il tradizionale stemma rossonero – elemento centrale e distintivo del design – riafferma con forza l’orgoglio e l’appartenenza milanista".

E ancora: "L’ispirazione affonda le radici nella visione originaria del fondatore Herbert Kilpin – “saremo una squadra di Diavoli” – una dichiarazione d’intenti che, a oltre un secolo di distanza, continua a rappresentare l’essenza più autentica dello spirito rossonero: passione, carattere e un’identità inconfondibile. Più di una maglia, il Fourth Kit si configura come un manifesto culturale. Il design riafferma il Milan come icona globale, capace di influenzare linguaggi e tendenze oltre il campo da gioco, nel dialogo costante tra sport, moda e cultura urbana. Un ponte tra performance e lifestyle, che consolida il posizionamento del Club nel panorama internazionale. Al centro del racconto ci sono i tifosi rossoneri, cuore pulsante di energia, passione e senso di appartenenza. Pensato per celebrarli, il kit valorizza l’iconico Diavolo – simbolo identitario e distintivo – rafforzando il senso di comunità e l’identità condivisa della famiglia milanista nel mondo. Un emblema che unisce generazioni diverse sotto gli stessi colori, trasformando ogni partita in un momento di connessione globale".