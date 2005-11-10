Stellone riparte dalla Casertana: il club lo ha scelto dopo l'esonero di Espinal

La Casertana ha scelto Roberto Stellone per affidargli la guida della prima squadra. Il club rossoblù ha ufficializzato nella giornata di martedì l'arrivo dell'ex allenatore della Vis Pesaro, chiamato a raccogliere l'eredità di Vinicio Espinal.

Stellone è così tornato subito in panchina e ha già avuto modo di prendere contatto con la squadra. Dopo l'annuncio ufficiale, infatti, il nuovo allenatore ha diretto il primo allenamento della sua nuova avventura alla guida della Casertana.

Casertana, ufficiale Stellone: il profilo del nuovo allenatore

"La Casertana FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Roberto Stellone".

Il nuovo tecnico rossoblù vanta una lunga esperienza tra Serie B e Serie C. Il suo nome è legato soprattutto alla storia del Frosinone, con cui ha centrato una doppia promozione consecutiva dalla Serie C alla Serie A, portando per la prima volta il club ciociaro nella massima serie.

Nel corso della sua carriera ha poi allenato diverse squadre in Serie B, tra cui Bari, Palermo, Ascoli, Reggina e Benevento. L'ultima esperienza in panchina è stata quella alla guida della Vis Pesaro, allenata da marzo 2024 fino allo scorso giugno.