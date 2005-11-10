Casertana, Stellone ci crede: "Possiamo dare fastidio nelle zone alte della classifica"

Nella giornata di oggi in casa Casertana è stato presentato il neo tecnico Roberto Stellone che ha spiegato come la squadra possa ambire alle zone nobili della classifica: “ Mi piace la squadra, e questa piazza, molto calda. Conoscevo in parte i giocatori, altri li ho conosciuti in questi giorni, abbiamo una squadra che può dare fastidio nelle zone alte della classifica. Non giudico il lavoro precedente ma posso dire che ho visto una squadra applicata. - prosegue Stellone come riporta Tuttocasertana.it - Devo ancora fare delle valutazioni sulla formazione, ma in realtà sono molto felice della scelta che ho fatto. Ci sono tutte le carte in regola per far bene. Cercherò di mettere in campo sempre coloro che mi danno le migliori garanzie. Le squadre che vincono sono quelle che mettono in campo abnegazione e sacrificio".

Spazio poi anche alle parole del presidente Giuseppe D’Agostino che si sofferma anche sul nuovo stadio: “"Ringrazio il mister che è andato via augurandogli il meglio per il futuro sperando che quest'esperienza gli sia formativa. Non manca niente, vogliamo vincere. Per lo stadio, ripeto, si farà".

Infine ha preso la parola il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti: “Sono state fatte delle valutazioni sulla prima parte di stagione. Dobbiamo col tempo costruire un percorso. Bisogna creare identità e non disperdere l'entusiasmo. Quando abbiamo costruito questa squadra l'abbiamo fatto in modo da costruire la migliore possibile. Il calcio è fatto di razionalità. Stellone può essere anche una possibilità sia per crescere che per mettersi in discussione".