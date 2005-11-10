Napoli, Zorgane per il dopo De Bruyne: nel mirino anche Coulibaly, Camara e Agoumé

Il Napoli guarda al Belgio per il centrocampo del futuro. Gli azzurri considerano, come anticipato da TMW, Adem Zorgane, centrocampista dell’Union Saint-Gilloise, una soluzione valida per sostituire Kevin De Bruyne che potrebbe lasciare il 'Maradona' a gennaio.

Il quadro del centrocampo azzurro

Il Napoli, infatti, ha assoluta necessità di intervenire sul mercato, a prescindere dai risultati da qui a fine dicembre. Il centrocampo è il settore in cui il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a muoversi con decisione, vista l’incertezza sul futuro di Anguissa e Lobotka. Secondo VoetbalPrimeur nel mirino ci sono Mamadou Coulibaly del Monaco, per il quale la trattativa non è semplice vista l'alta valutazione del suo cartellino, Lamine Camara, sempre del Monaco, il 24enne Lucien Agoumé del Siviglia e il 18enne Darryl Bakola del Sassuolo.