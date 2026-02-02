Ufficiale L'Hibernian si rinforza con un ex Borussia Dortmund: ecco Felix Passlack

Felix Passlack riparte da Edimburgo. L'ex terzino del Borussia Dortmund, 27 anni, è stato annunciato dall'Hibernian col quale ha firmato un contratto, di tre anni e mezzo. Nelle ultime due stagioni e mezzo, il tedescoha vestito la maglia del Bochum. L'Hibernian è attualmente sesto nella Premiership scozzese.