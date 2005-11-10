Non soltanto l’allargamento a 56 squadre e l’ingresso anticipato delle big. Tra le novità previste dal nuovo format della Coppa Italia, contenuto nel bando pubblicato dalla Lega Calcio Serie A per la commercializzazione dei diritti audiovisivi del triennio 2027-2030, ce n’è una che potrebbe incidere in maniera significativa sulle possibilità delle formazioni delle categorie inferiori di andare avanti nella competizione. Si tratta del criterio per determinare quale delle due squadre abbia diritto a disputare la partita in casa: uno degli aspetti più discussi dell’attuale formula della coppa nazionale, che da anni favorisce sotto questo profilo le società meglio posizionate nel ranking, a differenza dell'affascinante modello inglese della FA Cup.

Coppa Italia, il nuovo format apre al sorteggio

Nel Format A, quello sostanzialmente analogo all’attuale, le otto teste di serie fanno il loro ingresso in tabellone agli ottavi di finale, hanno diritto a giocare in casa e non possono incontrarsi tra loro. Il posizionamento in graduatoria determina il fattore campo anche nei turni successivi. Diverso il discorso per il Format B, quello che prevede la partecipazione di 16 rappresentanti della Serie C e l’ingresso delle big ai sedicesimi. Si legge infatti nel documento pubblicato dalla Lega Serie A: “Per quanto riguarda il Format B il diritto di disputare la Gara unica in casa verrà determinato tramite sorteggio oppure in base al ranking secondo quanto definito dal Regolamento della Coppa Italia”.

Le big potranno giocare sui campi di Serie C? È una possibilità concreta, anche se per avere certezze bisognerà attendere prima l’esito della gara per i diritti televisivi e poi la pubblicazione del regolamento della competizione. Il sorteggio, infatti, è previsto come alternativa al criterio del ranking, che potrebbe comunque essere mantenuto. La possibilità di ospitare una big di Serie A rappresenterebbe una novità particolarmente gradita alle società di categoria inferiore, anche per i potenziali ricavi al botteghino. E avrebbe un peso specifico ancora maggiore considerando che, nel nuovo format proposto dalla Lega, anche le semifinali si disputerebbero in gara unica.