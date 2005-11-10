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Roma, rifinitura verso il PSG: Balerdi ha lavorato col gruppoTMW
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Simone Bernabei
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Oggi alle 15:43Serie A
autore Simone Bernabei
24.11.2026 15:43Serie A
La Roma si è ritrovata nel primo pomeriggio per l'ultimo allenamento prima della partenza per Parigi, dove domani affronterà la squadra di Luis Enrique
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Roma in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della super sfida di domani contro il PSG al Parco dei Principi. La buona notizia riguarda la presenza in gruppo di Leonardo Balerdi, con l'argentino che ha quindi recuperato dal problema alla caviglia anche se non potrà per forza di cose essere al meglio della condizione.
Fra i calciatori aggregati presenti anche i tre Primavera Arsuini, Zinni e Morucci. Ulteriori info sulla probabile formazione in vista di domani sono attese alle 19.45, quando Gian Piero Gasperini prenderà la parola da Parigi.
Fonte: Marco Campanella
Roma, la rifinitura verso il PSG
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