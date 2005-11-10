Nikola Stulic si conferma peggior giocatore della Serie A per media voto. Cambiano gli altri due posti sul podio con Geubbels e Dragusin che prendono il posto di Caletsa-Car e Diego Carlos. È la Fiorentina la squadra più rappresentata con 4 giocatori, seguono Atalanta, Lecce e Udinese a 3. Due giocatori per Parma e Venezia. Un giocatore per Frosinone, Juventus e Sassuolo. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.

1. Nikola Stulic (Lecce) 5.07 (7)

2. Willem Geubbels (Lecce) 5.29 (7)

3. Radu Dragusin (Fiorentina) 5.33 (12)

4. Arijanet Murić (Sassuolo) 5.39 (9)

5. El Bilal Touré (Parma) 5.42 (12)

6. Enzo Ebosse (Udinese) 5.43 (7)

7. Lorenzo Bernasconi (Atalanta) 5.44 (8)

8. Randal Kolo Muani (Juventus) 5.45 (10)

9. Matias Moreno (Venezia) 5.50 (9)

10. Victor Valdepeñas (Fiorentina) 5.50 (8)

11. Sascha Britschgi (Parma) 5.50 (8)

12. Christian Kabasele (Udinese) 5.50 (7)

13. Oumar Ngom (Lecce) 5.54 (12)

14. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.55 (11)

15. Giorgio Cittadini (Frosinone) 5.56 (8)

16. Unai Gómez (Udinese) 5.56 (8)

17. Sead Kolasinac (Atalanta) 5.57 (7)

18. Éderson (Atalanta) 5.58 (12)

19. Cher Ndour (Fiorentina) 5.58 (12)

20. Akor Adams (Venezia) 5.58 (12)