Matias Vecino, ex centrocampista di Inter e Lazio, ha rilasciato un'intervista a Gianlucadimarzio.com per ricordare quel 3-2 clamoroso contro i biancocelesti e un gol che viene ricordato con la nota telecronaca di Riccardo Trevisani ("L'ha presa Vecino") per sancire il ritorno in Champions League dei nerazzurri: "C’è stata una liberazione, non soltanto da parte dei giocatori, ma anche di Spalletti, del presidente e di tutti quelli che lavoravano all'Inter. Era un obiettivo che il club inseguiva da tanto tempo e proprio per quello è stato un momento speciale”.

Il legame in nerazzurro

Un colpo di testa passato alla storia il 20 maggio 2018: "Avevamo perso la partita precedente contro il Sassuolo, a San Siro", ha detto il centrocampista uruguaiano. "Sapevamo che sarebbe stata difficile, la Lazio stava molto bene e le sarebbe bastato un pareggio. Loro hanno giocato meglio di noi, soprattutto nel primo tempo. Siamo andati in svantaggio, poi abbiamo pareggiato ma loro sono tornati avanti. Poi è cambiato tutto con il rigore e l’espulsione di Lulic. Penso che da quel momento la partita si sia girata a nostro favore. Abbiamo iniziato a sentire davvero che potevamo portarla a casa e probabilmente anche loro hanno avuto la sensazione di poterla perdere". Poi ha svelato: "Tanti tifosi quando mi incontrano mi dicono che secondo loro da lì è iniziato il ritorno dell’Inter. Per loro è stato un po’ come rinascere".

Il rapporto con Conte

Negli anni trascorsi all'Inter, per Vecino Antonio Conte gli suscita un ricordo preciso: "Degli allenatori che ho avuto è sicuramente quello che ti chiede di più dal punto di vista fisico, non soltanto durante il ritiro. Ricordo il primo ritiro che ho fatto con lui, io e Diego Godin eravamo arrivati a Lugano in ritardo perché avevamo fatto la Copa America. Avevamo iniziato con ripetute da 300 e 600 metri. A livello mentale era difficile fare così tanti metri ogni giorno, ma poi ti abitui. Con lui sai che lotterai per qualcosa di importante, credo che la sua carriera dica molto".

Il Tricolor

Con l'allenatore leccese arrivò lo Scudetto 2020/21, in un San Siro vuoto per le limitazioni stringenti da Covid-19: “Ricordo che abbiamo festeggiato con la gente fuori, nel parcheggio di San Siro. Ho ancora qualche video di quei momenti. Poi sono andato con la maglia della Lazio quando hanno festeggiato la seconda stella, ed è stato bellissimo. Il nostro trionfo è stato diverso, ma resta sempre uno Scudetto, il risultato di una stagione di lavoro. L’Inter veniva da un percorso di diversi anni senza vincere, quindi è stato un successo ancora più speciale", ha concluso Vecino.