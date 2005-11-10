Luci accese, nella giornata di domani, allo stadio 'Euganeo', che ospiterà il confronto fra Padova e Sampdoria, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie B, che si gioca in turno infrasettimanale. Gara del cuore per Daniele Gastaldello, che ha parlato in esclusiva a La Repubblica-Genova.

"Nasco con i biancoscudati e queste sono le mie origini, ma a livello calcistico i miei colori sono blucerchiati - racconta -. Sarò allo stadio con il cuore diviso. A Padova c'è una nuova proprietà è forte, un progetto serio. Possono crescere tanto, c’è ambizione. D'Angelo alla Samp è stata una scelta importante, era quello che serviva. In Serie B costanza, pazienza e gruppo sono fondamentali. Con tre-quattro vittorie consecutive puoi risalire in un campionato equilibrato e, da sempre, senza gare scontate, come ha confermato Catanzaro-Palermo".

Vietati però i pronostici: "Un pareggio con gol, voglio troppo bene alle due squadre per sperare in qualcosa di diverso".