Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 12 giornate: nuovo tandem al comandoFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Nuovo tandem al comando della classifica di rendimento fra gli allenatori. Gasperini agguanta Gattuso mentre Alvini scende in terza posizione. Guadagna due posizioni Ruben Amorim, che scavalca Chivu. Sale di due Allegri, scende di uno Spalletti mentre Vanoli precipita dal 10° al 14° posto.
1. Gennaro Ivan Gattuso (Lazio) 6.96 (12)
2. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.96 (12)
3. Massimiliano Alvini (Frosinone) 6.79 (12)
4. Cesc Fàbregas (Como) 6.75 (12)
5. Raffaele Palladino (Bologna, dalla 5ª giornata) 6.44 (8)
6. Ruben Amorim (Milan) 6.38 (12)
7. Cristian Chivu (Inter) 6.33 (12)
8. Davide Nicola (Venezia, dalla 7ª giornata) 6.25 (6)
9. Paolo Zanetti (Udinese, dall'11ª giornata) 6.25 (2)
10. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.21 (12)
11. Daniele De Rossi (Genoa) 6.04 (12)
12. Ignazio Abate (Torino) 6.04 (12)
13. Massimiliano Allegri (Napoli) 6.00 (12)
14. Paolo Vanoli (Fiorentina, dalla 4ª giornata) 5.94 (9)
15. Alberto Gilardino (Parma, dalla 6ª giornata) 5.93 (7)
16. Ivan Juric (Monza) 5.92 (12)
17. Luciano Spalletti (Juventus) 5.86 (11)
18. Maurizio Sarri (Atalanta) 5.75 (12)
19. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.71 (12)
20. Carlos Cuesta (Parma, fino alla 5ª giornata) 5.70 (5)
21. Alberto Aquilani (Sassuolo, fino all'11ª giornata) 5.64 (11)
22. Kosta Runjaic (Udinese, fino alla 10ª giornata) 5.55 (10)
23. Domenico Tedesco (Bologna, fino alla 4ª giornata) 5.38 (4)
24. Giovanni Stroppa (Venezia, fino alla 6ª giornata) 5.25 (6)
25. Roberto D'Aversa (Sassuolo, dalla 12ª giornata) 5.00 (1)
26. Fabio Grosso (Fiorentina, fino alla 3ª giornata) 4.50 (3)