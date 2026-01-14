Coppa Italia Serie C, il Potenza ipoteca la finale. Battuta la Ternana nella semifinale di andata

Si è da poco conclusa la seconda semifinale di andata di Coppa Italia Serie C, che questo pomeriggio alle ore 18:00 ha messo di fronte, allo stadio 'Libero Liberati', Ternana e Potenza: la formazione ospite ha ipotecato la finale, vincendo 0-1, ma ci sarà adesso la sfida di ritorno. Intanto, però, ai lucani è bastato il sinistro di Murano, fresco di ritorno a Potenza (CLICCA QUI per il live match di TMW).

Intanto ricordiamo che, come da regolamento, "al termine del turno di Semifinale, risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l'arbitro procede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

Di seguito, il punto esatto della situazione:

COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE TRENITALIA

GARE DI ANDATA

Già giocate

Semifinale A

Ternana-Potenza 0-1

58' Murano

Semifinale B

Renate-Latina 1-1

59’ Hergheligiu (L), 74’ Chezzi (R)

GARE DI RITORNO

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026

Ore 18:00

Semifinale A

Potenza-Ternana

Semifinale B

Latina-Ternana