Coppa Italia Serie C, le semifinali: Renate-Latina e Ternana-Potenza aprono la corsa alla finale

La Coppa Italia Serie C entra nella sua fase decisiva con le semifinali d’andata nella giornata di oggi. Quattro squadre rimaste in corsa si giocano l’accesso alla doppia finale, ultimo passo prima della conquista del trofeo.

Ad aprire il programma sarà la sfida tra Renate e Latina allo stadio 'Città di Meda', con calcio d’inizio fissato alle 14:30. Il match sarà trasmesso in diretta sui canali Sky e affidato alla direzione arbitrale di Enrico Gemelli, con una squadra arbitrale completata da Pilleri, Schirinzi e De Angeli.

In serata, alle 20:30, riflettori puntati sul “Liberati” di Terni, dove la Ternana ospiterà il Potenza. Anche questo incontro sarà visibile in diretta su Sky e vedrà Fabio Rosario Luongo alla direzione, supportato dagli assistenti Pasqualetto e Cecchi, con Liotta quarto ufficiale.

Il verdetto definitivo arriverà il 28 gennaio con le gare di ritorno: novanta minuti (più eventuali supplementari e rigori) che stabiliranno le due finaliste della competizione, sempre più vicina al suo atto conclusivo.