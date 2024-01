Ufficiale Fiorenzuola, il terzino arriva dal Catania. In prestito fino a fine stagione c'è Maffei

vedi letture

È con una nota ufficiale diramata pochi minuti fa che il Fiorenzuola "comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Mattia Maffei fino al 30/06/2024 da Catania Football Club. Il giovane esterno basso sinistro classe 2004 è nato ad Avellino, con la sua formazione calcistica che passa quasi interamente dal settore giovanile dalla Cavese, squadra con cui ad esordire in prima squadra totalizzando 43 presenze tra Serie D, Coppa Italia e playoff, riuscendo a contribuire a ben 5 assist per i compagni.

Durante questa stagione Maffei ha totalizzato 5 presenze con la maglia del Catania F.C. di cui 3 presenze in Coppa Italia Serie C, con 1 assist all’attivo nella gara prima di Natale contro il Benevento.

A Mattia il benvenuto in rossonero da parte di tutta la società U.S. Fiorenzuola 1922.

Mattia Maffei indosserà la maglia numero 3 nella sua esperienza in U.S. Fiorenzuola".