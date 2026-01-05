TMW Non solo la Salernitana. Anche l'Union Brescia monitora Cuppone dell'Audace Cerignola

Che Luigi Cuppone sia uno dei nomi più chiacchierati in questo calciomercato è cosa ormai nota, su di lui aveva messo gli occhi il Catania - che ha optato poi per Giovanni Bruzzaniti dal Pineto - ma anche la Salernitana, che non è comunque l'unica società a monitorare il classe 1997 attualmente in forza all'Audace Cerignola. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sul giocatore è forte anche l'interesse dell'Union Brescia, che deve necessariamente rinforzare il reparto avanzato, falcidiato dagli infortuni.

Su questo aspetto del mercato, molto chiaro il presidente dei lombardi Giuseppe Pasini: "Prenderemo una punta importante, stiamo tenendo sotto osservazione Lescano ma è un'operazione complicata dal punto di vista economico. Balotelli? Devo preservare i valori di questa società, in questo momento non fa parte del progetto". Era emerso anche il profilo di Stefano Pettinari della Ternana, ma appunto non sembra l'unico, al vaglio c'è anche l'attaccante della compagine pugliese.

A ogni modo, per adesso, non sembrano essere arrivate offerte concrete all'Audace Cerignola, ma il calciomercato, come noto, è solo all'inizio: la lunga sessione invernale, che ha preso il via il 2 gennaio, si concluderà poi alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio. Un lungo mese nel quale tutto può accadere.