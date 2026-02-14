Papera di Di Gregorio e Inter in vantaggio contro la Juve: autogol di Cambiaso per l'1-0
TUTTO mercato WEB
Inter in vantaggio contro la Juventus al 17'. Autogol di Cambiaso, il secondo nelle ultime tre partite, ma con un clamoroso errore di Di Gregorio. Cross dalla destra di Luis Henrique deviato dal terzino bianconero e papera dell'estremo difensore della Juve che ha provato a respingere un pallone molto lento con il piede destro anziché con il sinistro, non riuscendo a respingerlo. 1-0 dunque a San Siro.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Lazio, Sarri: "La partita è finita 18 tiri a 7. C'è rammarico per il risultato non per la prestazione"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile