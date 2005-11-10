Udinese, Davis: "Ambientato bene". Ma poi rivela: "Preferisco la cucina inglese"
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Andrea Piras
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autore Andrea Piras
31.10.2026 00:23Serie A
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Kenan Davis racconta il suo ambientamento all'Udinese. L'attaccante bianconero, intervistato da CBS Sports, ha dichiarato: "Mi sono ambientato anche meglio di quanto potessi pensare, sicuramente la cultura e la lingua sono differenti, ma il calcio ha una lingua unica. Quando ti impegni sul campo i tifosi lo vedono e cominciano a volerti bene.
L'ambientamento è stato così rapido anche grazie a questa piazza, magari per esempio dopo l'allenamento vado in ristorante e mi hanno sempre fatto sentire ben voluto. Il cibo? Sarò sincero, preferisco quello inglese, so che per qualcuno sembrerà folle. Sul cibo sono dai gusti semplice, non mi piacciono troppe salse e sughi, trovo che la cucina inglese sia più adatta ai miei gusti".
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